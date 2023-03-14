MÜSİAD, afet bölgesindeki sosyal ve ticari hayatın yeniden tesisi için çalışmalarını genişletiyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremler sonrası afetten etkilenen illere yönelik çalışmalarını değerlendirdi. Bölgedeki insani çalışmaların yanında ticari hayatın da yeniden tesisi için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Başkan Asmalı, "Bir ve beraber anlayışı ile her bir üyemiz elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz veriyor. Şehirlerimizi devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

MÜSİAD Kriz Masası, depremin yaşandığı andan itibaren bölgedeki yardımların koordinasyonunda önemli rol üstlendi

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren MÜSİAD Kriz Masası ile bölgeye yönelik birçok ihtiyacın karşılanmasına önayak olduklarını söyleyen Başkan Asmalı, MÜSİAD'ın yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarının çok kısa sürede koordine edilerek bölgeye yardım ulaştırılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Başkan Asmalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin yaşandığı ilk andan itibaren yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz ve tüm birimlerimiz ile afet bölgesi için seferber olduk. MÜSİAD Kriz Masası da daha ilk günden çalışmalarına başladı. Bu süreçte afetten etkilenen illerimizi, diğer bölgelerdeki şubelerimizle eşleştirerek kurduğumuz lojistik ağ ile afet bölgesindeki illerimiz için bir koridor açtık. Depremin ikinci günü Kahramanmaraş'a hareket ederek, bölgedeki şube başkanlarımız ve üyelerimiz ile acil ihtiyaçların belirlenmesi noktasında koordinasyon grubu oluşturduk. Kısa sürede yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımızı harekete geçirerek, birçok noktaya tırlarla yardım ulaştırmaya başladık. AFAD koordinasyonunda, gönüllülerimiz arama kurtarma çalışmaları dahil olmak üzere birçok alanda sahada aktif rol aldı. Mimar ve Mühendisler Grubu ile iş birliği yaparak, gönüllü olarak hasar tespit çalışmalarına katılmak isteyen mühendisleri organize ettik ve bu maksatla bölgeye gönüllü 150'ye yakın inşaat mühendisi gönderdik. Geçtiğimiz haftalarda Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya ve Gaziantep'i ziyaret ederek bölgedeki çalışmalarımızı yerinde inceledik."

MÜSİAD, aşevleri, mobil mutfaklar ve konteyner kent çalışmalarıyla yaraları sarmak için çalışıyor

Başkan Mahmut Asmalı değerlendirmesinde ayrıca, MÜSİAD'ın aşevi ve konteyner kent çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaştı. İlk günden beri bölgeye 3000'e yakın tır sevk edildiğini işaret eden Başkan Asmalı, "Bölgedeki temel ihtiyaç maddeleri, hijyen maddeleri, gıda, su, jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve daha birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Başkan Asmalı değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş'ta üyelerimizin destekleriyle kurduğumuz 750 m2'lik etkinlik çadırda MÜSİAD Aşevi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi idaresinde günlük 10.000 kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor. Burayı şu an Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devrettik. Buna ilaveten üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde hizmet vermeye devam ediyor. Kahramanmaraş Elbistan'da 8000 kişi kapasiteli 2000 adetten oluşan konteyner yaşam kenti kuruyoruz. Buradaki altyapı çalışmaları ve konteyner sevk-yerleştirme faaliyetleri AFAD koordinasyonunda devam ediyor. MOSFED tarafından da mobilya desteği sağlanan kentimizi inşallah kısa sürede depremden etkilenen vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde AFAD koordinasyonunda bir Kardeş Şehir oluşturduk. Bunun yanında Adıyaman'da da üyelerimizin destekleri ile konteyner yaşam kenti kurmak için çalışmalara başladık. Yurt içi ve yurt dışından üyelerimizin destekleri ile ilk günden bu yana afet bölgesine 3000'e yakın tır sevk ettik. Bölgedeki temel ihtiyaç maddeleri, hijyen maddeleri, gıda, su, jeneratör, hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve daha birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa vadeli faaliyetlerimiz yanında, bölgeye yönelik uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Oluşturduğu ekipler ile arama kurtarma çalışmalarına katılan MÜSİAD, afet bölgesindeki acil sağlık hizmetlerine destek veriyor

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren birçok noktada MÜSİAD üyeleri ve gönüllülerinden oluşan arama kurtarma ekiplerinin çalışmalara katıldığını hatırlatan Başkan Asmalı, yurt içi ve yurt dışından gelen gönüllü doktor ve sağlıkçılar ile afet bölgesindeki acil sağlık hizmetleri ve psikolojik destek çalışmalarına destek verdiklerini belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı koordinasyonu MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulumuz yönlendirmeleri ile yurt içi ve yurt dışından çok sayıda gönüllü doktor ve sağlıkçı, afet bölgesindeki çalışmalara doğrudan katkı sağlıyor. Yine bu çerçevede gönüllülerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımıza acil sağlık hizmetleri ve psikolojik destek vermeyi sürdürüyor. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı destekleriyle Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda MÜSİAD Paris ve MÜSİAD Karlsruhe üyelerimizin destekleriyle Hatay Defne'de bir sahra hastanesi kurduk. Orası da geçtiğimiz günlerde hizmete girerek hasta kabulüne başladı. Depremden etkilenen illerimizin başında gelen Hatay'da ilk andan itibaren harekete geçen gönüllülerimiz, oluşturulan 26 arama kurtarma ekibi ile bölgedeki çalışmalara destek verdi. Depremden etkilenen illerimize yönelik faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bizler yurt içi ve yurt dışı 13.000 üyemizle milletimizin hizmetindeyiz. Bir ve beraber olduğumuzda her şeyin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracak, beraber ayağa kalkacağız."

Afet bölgesindeki ticari hayatın yeniden tesisi için koordinasyon grubu çalışmalarını sürdürüyor

MÜSİAD'ın bölgedeki ticari hayatın yeniden tesisi için çalışmalarını da paylaşan Başkan Mahmut Asmalı, üretim tesisleri zarar gören iş insanları ve sanayicilerin diğer illerdeki üyeler ile sektörel olarak eşleştirildiğini belirtti. Bu sayede bölgedeki üretim zincirinin devamlılığının sağlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Asmalı, "Bir ve beraber anlayışı ile her bir üyemiz elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz veriyor" dedi.

Başkan Asmalı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Bu süreçte afet bölgesindeki üyelerimizin durumları ve depremden etkilenen illerimizdeki ticari hayatın yeniden tesisi için adımlar attık. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı Koordinasyon Grubumuz, iş yerleri zarar gören üyelerimizin zararlarının karşılanacağı ve işlerini ayağa kaldıracak bir destek sistemi üzerinde çalışıyor. Yanı sıra bölgedeki üretim tesisleri veya iş yerleri zarar gören iş insanı ve sanayicilerimizin ellerindeki hammadde ve ürünlerin diğer illerimizdeki üyelerimizin tesislerine transferi ile üretimi devam ettirecek bir eşleştirme yapıyoruz. Bir ve beraber anlayışı ile her bir üyemiz elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz veriyor. Depremden etkilenen firmalarımıza yönelik anket çalışması da acil ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunların giderilmesi yönünde önemli bir adım olacak. Deprem nedeniyle iç ve dış ticari hareketliliği askıda kalan, tedarik veya ürünlerini sevk edemeyen üyelerimizin karşılaşabileceği riskleri azaltmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan acil insani ihtiyaçları karşılarken, diğer yandan da bölgedeki iş ve ticaret yaşamının normale dönmesi için adımlarımızı sürdüreceğiz. Şehirlerimizi devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız."