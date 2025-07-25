Müsellim Göleti'nde Su Seviyesi Düşüşte

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Müsellim Göleti'nin su seviyesi düştü.

Hayvanların su ihtiyacının karşılandığı göletin doluluk oranı kuraklık nedeniyle mayıs ayından itibaren gerilemeye başladı.

Suyun azaldığı göletin kenarlarında çatlaklar oluştu.

Müsellim Mahallesi muhtarı İbrahim Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle göletin su seviyesinin büyük oranda azaldığını söyledi.

Göletin seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü belirten Yıldız, "Sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor, yağmur ise neredeyse hiç yağmadı. Gölet kenarında çatlaklar oluştu." dedi.