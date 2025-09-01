MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle düzenlediği "MÜSDAV Ulusal Fotoğraf Yarışması"na başvurular başladı.

MÜSDAV'dan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutladığı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında bu yılın temasının "Peygamberimiz, Cami ve Namaz" olarak belirlendiği anımsatıldı.

Yarışmada dereceye giren eserlerin bu hafta kapsamında sergileneceği, başvuruların alınmaya başlandığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabileceği, son başvuru tarihinin ise 14 Eylül olduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, fotoğraf sanatçıları tarafından camiler ve din görevlilerinin toplum hayatındaki rolünün ifade edilmesi ve bu alanda kalıcı bir görsel arşiv oluşturmanın hedeflendiği aktarıldı.

Eserlerin sanatsal değerinin ve temaya uygunluğunun titizlikle değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, yarışmanın seçici kurulunda Türk Kızılay İçerik Yönetimi Müdürü Fırat Yurdakul, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Aykut Ünlüpınar, Reuters Türkiye Temsilcisi Ümit Bektaş ile fotoğraf sanatçıları Engin Uzun, Hamit Yalçın ve Muhammed Gün'ün yer alacağı belirtildi.

Geçen yıl 67 ilden 718 fotoğrafçının 3 bin 85 eserle katıldığı yarışmada, bu yıl birinciye 30 bin lira, ikinciye 25 bin lira, üçüncüye 20 bin lira, en fazla 30 adet olacak şekilde sergileme ödül bedeli olarak her fotoğrafa 3 bin lira ödül verileceği, mansiyon ödülünün 10 bin lira olacağı ifade edilen açıklamada, sergi ve ödül töreni tarihlerinin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu etkinliği geleneksel hale getirerek toplumda farkındalık oluşturmak. Bu yıl ayrıca, alemlere rahmet Hz. Peygamber'in doğumunun 1500. yılına denk gelmesi sebebiyle yarışma bizler için ayrı bir önem taşıyor. Fotoğraf sanatçılarımızdan beklentimiz, camilerdeki ibadet ve sosyal yaşamı, namazın birey ve toplum üzerindeki etkilerini sanatsal bir dille ifade etmeleridir."