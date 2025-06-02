MÜSDAV'dan Aile Yılı için Aile Umresi Projesi

MÜSDAV'dan Aile Yılı için Aile Umresi Projesi
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Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ederek 'Aile Umresi' projesini başlattı. Proje, ailelere yönelik manevi eğitim ve kutsal topraklara ziyaretler düzenlemeyi hedefliyor.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV), 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Aile Umresi" projesi başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek proje kapsamında, ailelere yönelik Mekke ve Medine başta olmak üzere İslam tarihine yön vermiş şehirlerde eğitim ve ziyaret programları düzenlenecek.

Çocuklarıyla birlikte umre yapmak isteyen aileleri kutsal topraklara götürmeyi hedefleyen proje, yaz tatili döneminde gerçekleşecek. Katılımcılar, umre ibadetini uzman rehberler eşliğinde yerine getirmenin yanı sıra siyer dersleri, Kur'an-ı Kerim okumaları ve aile içi iletişim seminerleri gibi etkinliklerle manevi eğitim sürecine dahil olacak.

Proje kapsamında "Gençlik Umresi" programıyla genç bireylerin İslam'ı yerinde tanımaları, dini bilinç kazanmaları ve manevi olarak güçlenmeleri de hedefleniyor.

"Aile Umresi" ve "Gençlik Umresi" programlarına başvurular, "www.musdavhacumre.com" sayfasından yapılabilecek veya katılmak isteyen vatandaşlar bulundukları ildeki İl Müftülüklerinden bilgi alabilecek.

"500 genç çiftimizin umre bedelinin yarısı vakfımız tarafından karşılanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Bekiroğlu, İslam'da ailenin, toplumun yapı taşı olduğunun ve bireylerin inancını, ahlakını ve kimliğini aile içinde kazandığının altını çizerek, "Aile, sadece biyolojik bir birliktelik değil, değerlerin aktarıldığı, merhametin yaşandığı, İslam ahlakının filizlendiği kutsal bir yapıdır." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında aile kurumunu desteklemek amacıyla özel bir uygulamaya da yer verdiklerini aktaran Bekiroğlu, "Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin manevi hayatlarının güçlendirilmesi amacıyla 1 Haziran 2024'ten sonra evlenmiş 500 genç çiftimizin umre bedelinin yarısı vakfımız tarafından karşılanacaktır." bilgisini paylaştı.

Bekiroğlu, "Aile Umresi" programıyla aile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerin İslam coğrafyasına aidiyet hissetmesi açısından programın büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu yolculuk, ailenin birlikte yaşadığı bir ibadet deneyimi, gencin kendini yeniden inşa ettiği bir farkındalık sürecidir. Kuşaklar arası manevi bir köprü inşa ediyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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