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MÜSDAV Çelebi Yarıyıl Kampı Yapıldı

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MÜSDAV tarafından düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek verdiği Çelebi Yarıyıl Kampı, 315 öğrencinin katılımıyla Kocaeli'de gerçekleşti. Kamp, doğa, kardeşlik ve gelişim temaları etrafında çeşitli etkinliklerle zenginleştirildi.

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Çelebi Programı kapsamında, 17-19 Ocak'ta Kocaeli Aytepe Diriliş Kamp Alanlarında düzenlendiği Çelebi Yarıyıl Kampı, doğa, kardeşlik ve gelişim temasıyla yapıldı.

MÜSDAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirilen Çelebi Programı kapsamında, 315 öğrencinin katıldığı kampta, okçuluk, matrak, kış oyunları, seminer ve müzik dinletisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Kampta öğrencilerinin doğada vakit geçirmeleri, sportif ve sanatsal etkinliklerle kendilerini geliştirmeleri ve farklı okullardan arkadaşlarıyla kardeşlik bağları kurmaları hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelebi Programı Koordinatörü Ayşe Betül Aka, kampın öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, "Her yıl düzenlediğimiz bu kamplar, öğrencilerimize eğlenceli ve güvenli bir ortam sunuyor. Yeni dostluklar kurdukları, unutulmaz anılar biriktirdikleri bir kampı daha başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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