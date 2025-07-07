MÜSDAV Aile Umresi'nin ilk kafilesi kutsal topraklara ulaştı

Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfının (MÜSDAV) Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirdiği Aile Umresi programları kapsamında ilk kafilede yer alan 55 genç çift, kutsal topraklara ulaştı.

MÜSDAV'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Ailemle Kainatın Kalbine Gidiyorum" sloganıyla Aile Umresi programları başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen bu program kapsamında, ilk kafilede yer alan 55 genç çift, Medine-i Münevvere'ye ulaştı.

Genç çiftlere Medine'de kaldıkları otelde gül, hurma ve zemzem ikram edilirken, şehirde Mescid-i Nebevi, Uhud Şehitliği, Kuba Mescidi ve Mescid-i Kıbleteyn gibi önemli mekanlar ziyaret edilecek. Üç günlük programın ardından kafile Mekke-i Mükerreme'ye geçerek umre ibadetlerini yerine getirecek.

Proje kapsamında kura sonucu belirlenen 500 genç çiftin umre yolculuğu, tercih ettikleri tarihlere göre farklı kafilelerle gerçekleşecek.

Haziran 2024 sonrası evlenen genç çiftlerin başvurabildiği projede, kura usulüyle belirlenen katılımcılar, Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde kutsal topraklara gönderiliyor. Her kafileye Diyanet'ten iki din görevlisi eşlik ediyor. Bu görevliler, çiftlere umre ibadetleri süresince manevi rehberlik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, kafile başkanı olarak da ilk gruba eşlik eden MÜSDAV Genel Koordinatörü Mehmet Yolcu, bu özel yolculuğun genç çiftler için manevi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Bu proje sayesinde 500 genç çift, hayatlarının belki de en anlamlı yolculuğuna çıkıyor. Medine ve Mekke'de onları bekleyen atmosfer, evliliklerinin ilk yıllarında unutulmaz bir ruh derinliği sunacak." değerlendirmesinde bulundu.