İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'ndan Askeri Uçak Kazasıyla İlgili Taziye Mesajı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. Mürettebat dahil 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Devletimizin bu elim olayı her yönüyle aydınlatmak üzere gerekli tüm adımları atacağına olan güvenimizi koruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk Milleti'ne başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu X hesabından taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu cümleler yer aldı:

