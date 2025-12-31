Haberler

Müsavat Dervişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: "Kadınların Özgürce ve Güven İçinde Yaşadığı, Alın Terinin Karşılık Bulduğu Bir Yıl Olsun"

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videolu mesajında, adaletin güçlendiği ve insanların huzur içinde yaşadığı bir yıl dileğinde bulundu.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videolu mesajda, "Yeni yıl çocukların yatağa aç girmediği, gençlerin bavul değil, proje hazırladığı, kadınların özgürce ve güven içinde yaşadığı, alın terinin karşılık bulduğu bir yıl olsun" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Dervişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Adaletin pamuk ipliğine bağlı olduğu, yargının sopa niyetine kullanıldığı, emeğin hiçe sayıldığı, Cumhuriyet değerlerimizin sınandığı, zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şimdi yüreğimizde yeni bir yılın umudunu taşıyoruz. Yeni yıl; iyiliğin kazandığı, adaletin güçlendiği, sevginin büyüdüğü, umudun yeşerdiği bir yıl olsun. Yeni yıl; çocukların yatağa aç girmediği, gençlerin bavul değil, proje hazırladığı, kadınların özgürce ve güven içinde yaşadığı, alın terinin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Biz ülkemizi seviyoruz. Çok ama çok seviyoruz. ve biliyoruz ki başka vatanımız yok. Yeni yılımız kutlu olsun."

