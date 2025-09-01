Müsavat Dervişoğlu'ndan Yeni Adli Yıl Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımlayarak, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı ve yargı çalışanlarına başarılar diledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni adli yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yeni adli yılın, hakkın, hukukun ve adaletin tesis ve temin edildiği, her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyor, hukukun üstünlüğüne inanan tüm hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

