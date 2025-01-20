Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ'ı etiketleyerek, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi.