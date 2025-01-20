Müsavat Dervişoğlu'ndan Ümit Özdağ'a Destek

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı

Zafer Partisi'nden gözaltına alınan Ümit Özdağ için çağrı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda siyasi ve yargı baskılarına karşı duracaklarını vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ'ı etiketleyerek, "Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın Büyük Türk Milleti!" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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