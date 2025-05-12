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Müsavat Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması

Müsavat Dervişoğlu'ndan Terörsüz Türkiye Açıklaması
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın açıklamalarını değerlendirerek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin tehlikeli bir kalkışmaya dönüştüğünü ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "??????'Terörsüz Türkiye' başlığıyla başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve 'demokratik siyaset' ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür." dedi.

Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçleri ve bölgede korucuların mücadelesiyle bitirilme noktasına gelen terör örgütünün, barışın aktörü haline getirildiğini savunan Dervişoğlu, "Özellikle altını çizmek isterim ki Lozan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tapu senedidir. Açıklamada, 'Lozan'ın inkar politikalarına karşı verilen silahlı mücadelenin başarıya ulaştığı' iddia edilmektedir." ifadesini kullandı.

Terör örgütünün, Türkiye Cumhuriyeti'ni "soykırım" ile suçlayan açıklamasının "başarı" ya da "müjde" olarak sunulmasının doğrudan hıyanet olduğu görüşünü dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarı ve ortağı tarafından 'Terörsüz Türkiye' başlığıyla başlatılan süreç, bugün terör örgütünün yaptığı açıklama ve 'demokratik siyaset' ambalajıyla Türk vatanı ve Türk milleti açısından tehlikeli bir kalkışmaya dönüşmüştür."

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
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