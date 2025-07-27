Müsavat Dervişoğlu'ndan Orman Yangınları ile İlgili Geçmiş Olsun Mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa ve Karabük'teki orman yangınları için sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, yöre halkına geçmiş olsun dileklerini iletti ve yangın söndürme çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursa ve Karabük'te çıkan orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada yöre halkına geçmiş olsun dileklerinin iletti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ciğerlerimiz yanmaya maalesef devam ediyor. Bursa ve Karabük'te yerleşim alanlarını tehdit eden orman yangınlarının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eder, yöre halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, yangın söndürme çabalarına katkı sağlayan hemen herkese üstün başarılar dilerim."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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