Müsavat Dervişoğlu'ndan Filenin Sultanlarına Kutlama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, A Milli Voleybol Takımı'nın 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 2.'lik için tebrik mesajı paylaştı.

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki Ay-Yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası Finali maçında İtalya'ya 3-2 mağlup olarak Şampiyonayı 2. olarak tamamlayan A Milli Voleybol Takımı'nı kutladı.

Dervişoğlu'nun, X sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Atatürk'ün kızları, Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki Ay-Yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, Sizlerle gurur duyuyor, Gözlerinizden öpüyorum!"

