Müsavat Dervişoğlu'ndan Ferdi Zeyrek için Başsağlığı Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı yayımladı. Dervişoğlu, Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti ve ailesine sabır diledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği kaza neticesinde üç gündür yoğun bakımda tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sevgili kardeşimiz Ferdi Başkan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, başta Özgür Özel olmak üzere tüm Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel