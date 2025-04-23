Müsavat Dervişoğlu'ndan Depremzede Vatandaşlara Geçmiş Olsun Mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul'daki depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hiçbir yaralanma, can ve mal kaybı olmamasını temenni ediyorum. Allah, milletimizi ve memleketimizi felaketlerden korusun." ifadesini kullandı.