Müsavat Dervişoğlu: 'Akp, Artık Yolun Sonuna Geldi'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Dervişoğlu, "Uzun zamandan beri pazarlarımızı dolaşıyoruz; pazar esnafımızı, vatandaşımızı dinliyoruz. Pazarcı, iş yapamadığı için evine ekmek götüremiyor. Vatandaş, pahalılıktan dolayı bırakın meyveyi sebzeyi, evine kuru soğanı almakta bile güçlük çekiyor. AKP, 21 yılda bunu başardı. Yanlış tarım politikaları, yanlış ekonomi politikaları, liyakatsiz kadrolara teslim edilen makamlar, 'yandaşı kayır, halkı muhtaç hale getir' anlayışı ülkemizi bu hale getirdi. AKP, artık yolun sonuna geldi. Saha net bir şekilde bunu söylüyor" dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Dervişoğlu, "Uzun zamandan beri pazarlarımızı dolaşıyoruz; pazar esnafımızı, vatandaşımızı dinliyoruz. Pazarcı, iş yapamadığı için evine ekmek götüremiyor. Vatandaş, pahalılıktan dolayı bırakın meyveyi sebzeyi, evine kuru soğanı almakta bile güçlük çekiyor. AKP, 21 yılda bunu başardı. Yanlış tarım politikaları, yanlış ekonomi politikaları, liyakatsiz kadrolara teslim edilen makamlar, 'yandaşı kayır, halkı muhtaç hale getir' anlayışı ülkemizi bu hale getirdi. AKP, artık yolun sonuna geldi. Saha net bir şekilde bunu söylüyor" dedi.

İyi Parti'nin İzmir 1. Bölge'den yeniden milletvekili adayı gösterdiği Müsavat Dervişoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Dervişoğlu, ziyaretlerinin ardından bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Esnafın ve yurttaşların gündeminin hayat pahalılığı olduğunu belirten Dervişoğlu, "İzmir'imizin güzel insanları, 21 yıllık zulme 'dur' demeye hazır" dedi. Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"AKP, ARTIK YOLUN SONUNA GELDİ"

"Uzun zamandan beri pazarlarımızı dolaşıyoruz; pazar esnafımızı, vatandaşımızı dinliyoruz. Pazarcı, iş yapamadığı için evine ekmek götüremiyor. Vatandaş, pahalılıktan dolayı bırakın meyveyi sebzeyi, evine kuru soğanı almakta bile güçlük çekiyor. Bu kadar zengin toprakları, bu kadar geniş tarım alanları, bu kadar her ürünün yetişmesine olanak sağlayan iklimi olan bir ülkeyi bu yoksulluğa mahkum edebilmek, ancak özel bir çabanın ürünü olabilirdi. AKP, 21 yılda bunu başardı. Yanlış tarım politikaları, yanlış ekonomi politikaları, liyakatsiz kadrolara teslim edilen makamlar, 'yandaşı kayır, halkı muhtaç hale getir' anlayışı ülkemizi bu hale getirdi. AKP, artık yolun sonuna geldi. Saha net bir şekilde bunu söylüyor.

"İZMİR'İMİZİN GÜZEL İNSANLARI, 21 YILLIK ZULME 'DUR' DEMEYE HAZIR"

Milletimiz, 21 yılda sadece ekonomik açıdan yoksullaştırılmadı; adaletten, haktan, hukuktan, özgürlükten, demokrasiden de yoksun bırakıldı. Milleti kendine kul, kendini millete efendi gören AKP, yandaş imparatorluğu kurdu. Ancak Türk milleti öyle bir millettir ki bunlara büyük bir şamar atacak. Adım adım her sokağını dolaştığımız İzmir'imizin güzel insanları, 21 yıllık zulme 'dur' demeye hazır.

"14 MAYIS AKŞAMI, ÜLKE OLARAK DERİN BİR NEFES ALACAĞIZ"

Hiç kimse endişe etmesin; İYİ'ler iktidarında yetim hakkı yiyenden, yedirtenden, yenmesine göz yumandan hesap soracağız. Milletten alınan ne varsa tek tek yerine koyacağız. Bu ceberut iktidar son günlerini yaşıyor. 14 Mayıs akşamı, ülke olarak derin bir nefes alacağız. Sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık. Hep söylüyorum; vatandaşımızın bu konuda hiçbir endişesi olmasın. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Bu seçimde hep birlikte tarih yazacağız ve bunun öncülüğünü İzmir yapacak."