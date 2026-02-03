Musatti Motor, aylık 7 bin 700 adetlik üretim kapasitesine ulaştığını duyurdu

MUSATTİ Motor, aylık 7 bin 700 adetlik üretim kapasitesine ulaştığını duyurdu. Markanın gelecek vizyonuna ilişkin konuşan Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, "Biz, kullanıcılarımızın bugün olduğu kadar yarın da güvenle tercih edebileceği, yıllar içinde değerini koruyan bir marka inşa etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluluğuyla; güvenliği, konforu ve erişilebilirliği her modelimizin merkezine koyuyoruz" dedi.

Musatti Motor, toplam 45 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde faaliyet gösteriyor. Marka, 20 bin metrekare kapalı alana sahip entegre tesislerinde üretim süreçlerini uzman otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştiriyor. Tesisin 6 bin metrekarelik bölümü üç katlı yedek parça deposu olarak hizmet verirken, üretim hatlarında ortalama her 1,5 dakikada bir motosiklet, banttan iniyor. Böylece marka aylık 7 bin 700 adetlik üretim kapasitesi sağlıyor. Tüm üretim aşamaları otomotiv ve makine mühendislerinin denetiminde gerçekleştirilirken, kalite kontrol süreçleri Avrupa normlarına uygun şekilde uygulanıyor.

450'DEN FAZLA BAYİ VE SERVİS AĞI İLE 7 BÖLGEDE

Musatti Motor, Türkiye genelinde 450'den fazla bayi ve servis ağı ile hizmet verirken, satış sonrası süreçlerde doğrudan ve çözüm odaklı iletişim anlayışıyla hareket ediyor. 10 bin metrekarelik satış sonrası yedek parça deposu sayesinde ihtiyaç duyulan parçalar aynı gün kargolanma ile bayilere ve servislere ulaştırılıyor. Kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi yapısı ise kullanıcıların destek süreçlerine hızlı erişimini sağlıyor. Üretimden çıkan motosikletler; fren performansı, ABS sistemleri, far ayarları ve genel güvenlik testleri dahil olmak üzere kritik kontrollerden geçiriliyor. Son teknoloji ölçüm ve test ekipmanlarıyla yapılan bu süreçler, markanın güvenli ve konforlu sürüş iddiasını destekliyor.

"HEDEFİMİZ YERLİ MARKALARA YÖNELİK ALGIYI DEĞİŞTİRMEK"

Aynı segmentte yer alan birçok markaya kıyasla daha erişilebilir fiyatlar ve yüksek donanım seviyesi sunduğunu belirten Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, yerli markalara yönelik algının dönüşmesinde de etkili bir rol üstlendiklerini belirtti.

Markanın gelecek vizyonuna ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Alkan, markanın gelecek yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi:

"Musatti Motor olarak bakış açımız, yalnızca bugünün beklentilerine cevap vermekle sınırlı değil. Biz, kullanıcılarımızın bugün olduğu kadar yarın da güvenle tercih edebileceği, yıllar içinde değerini koruyan bir marka inşa etmeyi hedefliyoruz. Yerli ve milli bir marka olmanın sorumluluğuyla; güvenliği, konforu ve erişilebilirliği her modelimizin merkezine koyuyoruz. Ancak bizim için motosiklet, satış anında biten bir ürün değil; uzun soluklu bir yol arkadaşlığıdır. Bu nedenle güçlü üretim altyapımızı, Türkiye geneline yayılan servis ağımız ve hızlı, kesintisiz yedek parça desteğimizle tamamlıyor; kullanıcılarımızı satın alma sonrasında da yalnız bırakmıyoruz."

Alkan, "Musatti Motor olarak amacımız; yalnızca motosiklet üreten değil, sözünün arkasında duran ve kullanıcıya her koşulda güven veren sürdürülebilir bir marka deneyimi sunmaktır. Bu anlayışla, Türkiye'de başladığımız bu yolculuğu, global ölçekte ses getiren bir marka vizyonuna dönüştürmek için kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.