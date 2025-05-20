Musacalı Barajı'nda Su Vermek İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Musacalı Barajı'nda Su Vermek İçin Hazırlıklar Tamamlandı
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Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergama'daki Musacalı Barajı'nın inşaatının tamamlandığını ve bu yıl arazilere su vermeyi hedeflediklerini açıkladı. 20 bin 17 dekar alana su ulaştıracak projenin çalışmaları hızla devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, inşaatı tamamlanan Musacalı Barajı'ndan bu yıl arazilere su vermeyi hedeflediklerini bildirdi.

Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Bergama'daki Musacalı Barajı sulama projesini tamamlamak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Musacalı Barajı'nın inşaatının tamamlandığını hatırlatan Balta, şunları kaydetti:

"Musacalı Barajı ile 20 bin 17 dekar alana can suyu sağlayacağız. Bu kapsamda başlattığımız 6100 dekarlık Bergama Musacalı Barajı Sulaması 1. Kısım kapsamında şu ana kadar 7,5 km çelik boru ve 5 km HDPE borunun montajını tamamladık. 112 sanat yapısı imalatını bitirdik. Sahada kazı ve şebeke montaj işlemlerine aralıksız devam ediyoruz. Hedefimiz 2025 yılı bitmeden 1. Kısım dahilindeki 6100 dekarlık arazideki tüm imalatlarımızı tamamlayarak, Bakırçay Mansap Ovaları Projesi kapsamında ilk damla suyu tarlalarla buluşturabilmek."

Balta, Bakırçay Mansap Ovaları Projesi bünyesinde Kınık Kapıkaya ve Karadere barajlarının inşasına başladıklarını, Geyikli Barajı'nın ise plan ve proje aşamasında olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
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