Haberler

Millî Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Dımdex 2026'ya Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX 2026 Fuarı'na katılarak önemli temaslar gerçekleştirdi ve Türkiye ile Katar arasında işbirliğini güçlendiren mutabakat muhtırası imzalandı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 19–22 Ocak 2026 tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 9'uncu Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Sanayi Fuarı'na (DIMDEX 2026) katıldı.

Bakan Yardımcısı Heybet başkanlığındaki Milli Savunma Bakanlığı heyeti, fuar kapsamında çeşitli temaslarda bulundu. Program çerçevesinde, Bakanlığa bağlı ASFAT ile MKE AŞ ve Katar merkezli Barzan Holding arasında Mutabakat Muhtırası imza töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'den 45 firmanın yer aldığı DIMDEX 2026 kapsamında Musa Heybet ve beraberindeki heyet; Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Barzan Holding Genel Müdürü ile çok sayıda ülke temsilcisiyle bir araya geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Resmi açıklama geldi! Fransa'dan Süper Lig'e transfer

Fransa'dan Süper Lig'e imza: Anlaştık, Türkiye'ye geliyor
Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı

Süper Lig'de maç sonunda ayrılık kararı
Kur'an kursunda çocuklara şiddet: Kamera tüm olan biteni böyle kaydetti

Kamera her şeyi kaydetti: Kur'an kursunda tepki çekecek görüntü
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp

Yeni yılın ilk anketi! Son seçimde yüzde 10 alan partide büyük kayıp