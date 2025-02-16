Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
İthal ürün yasağı kalktı, Cilvegözü'nde tır kuyruğunun sonu görünmüyor

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
Emekli banka banka promosyon kovalıyor! Rakam 25 bin lirayı buldu

Milyonlarca emekli banka banka geziyor! Rakam 25 bin TL'ye kadar çıktı

Muş ve Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Muş ve Hakkari'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun çaba harcıyor.

Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Muş'ta son günlerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ekiplerinin 3 gündür sahada çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kar nedeniyle yolu kapanan 250 köy yolundan 246'sını açtıklarını belirten Yentürk, kalan 4 yerleşim yerinin yolunu açmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte iki gün önce kar nedeniyle kapanan 284 yerleşim yerinden 283'ünün yolu açıldı.

Ekipler, kapalı olan Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, açılan yollarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da sabah yoğun sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede çatılarda buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
img

Canlı yayında Dursun Özbek'in videosunu açtırdı, herkes kahkaha attı
img

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
img

Hadise'den yürek hoplatan poz! Yeni şarkısını böyle duyurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk'ün Antalya'da yeni görüntüsü ortaya çıktı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
Endoskopi sırasında bağırsakları delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopide bağırsakları delinen kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
MİT'ten 90 yıllık istihbarat raporu: İngiliz casus gazeteci kılığında Atatürk ile görüşmüş

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.