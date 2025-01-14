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Muş ve Hakkari'de Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Muş ve Hakkari'de Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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VEDAŞ, Muş ve Hakkari illerinde Enerji Verimliliği Haftası kapsamında öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyerek enerjinin verimli kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürleri, öğrencilerle etkileşimde bulunarak, sürdürülebilir çevre için enerji tasarrufunun önemini vurguladılar.

Muş ve Hakkari'de Enerji Verimliliği Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Zafer İlkokulunda öğrencilerle buluşan VEDAŞ ekipleri, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik öğrencileri bilgilendirdi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, sürdürülebilir çevre ve enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için enerjinin verimli kullanılmasının stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çoşar, "İlgi çekici animasyon ve görsellerle içeriğini zenginleştirdiğimiz sunumda enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik ipuçlarını öğrencilerimizle paylaştık. Ardından öğrencilerimiz enerjinin verimli kullanıldığı bir dünyayı resmetti. Öğrencilerimizin dikkati ve geri dönüşleri gelecek adına bizi umutlandırdı." dedi.

Hakkari'de de VEDAŞ tarafından öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Bay Köyü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan VEDAŞ Hakkari İl Müdürü İbrahim Halil Ağacanoğlu, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında öğrencilerle buluşarak enerjinin verimli kullanılmasına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Animasyon ve ilgi çekici görsellerle oluşturulan sunuma öğrencilerin ilgi gösterdiğini ifade eden Ağacanoğlu, "Öğrencilerimiz, enerjinin verimli kullanıldığı bir dünya temalı resimler çizdi. Okulda bizi misafir eden öğretmenlerinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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