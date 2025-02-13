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Muş ve Hakkari'de Berat Kandili Programları Düzenlendi

Muş ve Hakkari'de Berat Kandili Programları Düzenlendi
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Berat Kandili dolayısıyla Muş ve Hakkari'deki camilerde düzenlenen programlarla gece ibadetle geçirildi. Muş'ta Salih Muhlise Camisi'nde ve Hakkari Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, mevlit okundu ve dualar edildi.

Berat Kandili dolayısıyla Muş ve Hakkari'deki camilerde program düzenlendi.

Muş'ta Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Mevlidin okunmasının ardından cami cemaati dua etti.

İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, verdiği vaazda bu gecenin önemine değindi.

Hakkari

Ulu Cami'de düzenlenen program, Kur-an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mevlit okunmasının ardından ilahiler seslendirildi, dua edildi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, kandil gecesinin rahmetli ve bereketli bir gece olduğunu, bu gecenin ibadetle geçirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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