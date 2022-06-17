Muş ve Bitlis'te öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ile Tatvan ilçelerinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Malazgirt ilçesinde 14 bin 200 öğrenci karnelerini aldı.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Yaramış İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Demirer, dersleri iyi olan öğrencileri tebrik ederken notları düşük öğrencilere başarılı olmaları konusunda nasihatlerde bulundu.

Öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Demirer, "Bu yıl çok şükür ilçemizde eğitim düzeyinde bir sıkıntı yaşamadık. Üç ay sürecek bu tatilde öğrenci velilerine seslenmek istiyorum. Çocuklarınızla yakından ilgilenin. Onların bol bol kitap okumaları konusunda uyarın. Öğrencilerinizin, yaz tatilinde oyun oynamalarına da fırsat tanıyın." diye konuştu.

-Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 10 bin 910 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Selçuklu İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve şube müdürleri katıldı.

Dağ ve beraberindekiler, öğrencilere karnelerini dağıtarak, bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatvan ilçesindeki 105 okulda 23 bin 778 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

Hidayet İlkokulu'ndaki programa katılan Kaymakam Tekin Erdemir, karne verdiği öğrencileri tebrik ederek çikolata ikramında bulundu.

Vakıfbank İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum." dedi.