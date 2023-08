Muş ve Bitlis'te Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor

Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor.

Şanlı zaferin yıl dönümü kutlamaları için yurdun dört bir yanından Muş ve Bitlis'e gelen vatandaşlar, Malazgirt ilçesindeki Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı ile Ahlat'taki millet bahçesinde yoğunluk oluşturuyor.

İki ilçede de üç gündür devam eden etkinliklere katılanlar, atlı akrobasi, kökbörü, atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakalarını izledi, geleneksel oyunları oynadı.

Ankara ve Van'dan gelen jandarma ve polis atlı birlikleri ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu gösteri ekibinin savaş sanatını canlandırdıkları gösteriler de alandakiler tarafından ilgiyle izlendi.

Selçuklu motifleriyle süslenen keçeden yapılmış han otağı ile illerin yöresel ürünlerinin tanıtıldığı kıl çadırları ve stantları dolaşan katılımcılar, etkinlik alanlarında da ata bindi, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Stantlarda görevliler tarafından yüzleri boyanan, hediyeler verilen çocuklar da kendileri için hazırlanan bölümlerde geleneksel oyunları oynayarak eğlendi.

Selçuklu ruhunun canlandırıldığı alanda ilk kez ok atma deneyimini yaşayan vatandaşlar, zaferin 952. yılının coşkusuna ortak oldu.

"Vatandaşlarımız tarihimizi daha iyi öğreniyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinliklerine katkı sunmak için kente geldiklerini söyledi.

Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığının Ahlat'ta bulunduğunu belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerimiz Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda restorasyon ve kazı çalışmaları yürütüyor. Mezar taşlarındaki yazıları akademisyenlerimiz çözüyor. Biz de millet bahçesinde Sayın Cumhurbaşkanımızı coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlanıyoruz. Her yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde çok güzel bir organizasyon tertip ediliyor. Çocuklar için hazırlanan oyun alanları var. Atlı okçuluk, okçuluk, cirit ve güreş müsabakaları düzenleniyor. Böylelikle hem kültürümüz yaşatılıyor hem de vatandaşlarımız tarihini, Anadolu'nun fethini, Malazgirt'i, Alparslan'ı daha iyi öğreniyor. Milli şuur bilinci oluşuyor. Böylesi güzel bir etkinliğin her yıl düzenlenmesini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim."

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise Sultan Alparslan'ın elde ettiği zaferle Anadolu'nun kapılarının açıldığını anlattı.

Malazgirt ruhunun yaşatıldığını ifade eden Bekiroğlu, "Misafirlere atlı cirit, atlı okçuluk, atlı akrobasi, atlı güreş, çevgan gibi gösterileri sunduk. At yiğitliğin ve cesaretin sembolüdür. Sipahilerimiz at üstünde tıpkı Alparslan'ın yaptığı gibi yiğitliklerini, kahramanlıklarını gösterdi. Ecdadın dokunduğu ata bindiler, ecdadın dokunduğu oku attılar. Bize bu fırsatı veren, buraları manalı kılan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanımız Bilal Erdoğan'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu gösteri ekibinden binici Canan Kılıç da "Atlarımızı özel araçlarla buraya getirdik. Gösterilerden önce atlarımızın bakımını yapıyoruz, yemlerini veriyoruz. Gösterilerimizi yaptıktan sonra atların serinlemelerini sağlıyoruz. Gösterilerimize yoğun ilgi var. Etkinliklere ilk defa katılıyorum. Burada manevi bir duygu hakim. Ahlat tarih kokan bir yer. Ortam, organizasyon çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Çok mutlu ve gururluyuz"

Etkinliklere katılan Malazgirtli Mehdi Kaçar, birçok ilden gelen misafirleri ağırlamaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Son yıllarda düzenlenen etkinliklerle Malazgirt'in öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Kaçar, şöyle konuştu:

"Malazgirtliler olarak birçok yerden insanları burada gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Sultan Alparslan'ın torunları olarak her yıl 26 Ağustos'ta herkesi Malazgirt'te bekliyoruz. Çok güzel alanlar oluşturulmuş. Malazgirtli çocuklar bu etkinlikleri yeni yeni görmeye başladı. Burası terörle ve farklı görüşlerle anıldı ama şu an öyle değil. Artık her dilden, ırktan ve görüşten insanları burada gördüğümde mutlu oluyorum. Çok mutlu ve gururluyuz."

İstanbul'dan gelen Ferdi Korucu, "Burada etkinlikler çok güzel, ok attık. At yarışını izledik. Alanda gezdik. Günümüz çok güzel geçiyor. Malazgirt Zaferi'ne herkesi bekleriz." dedi.

Gaziantepli Sibel Piran ise etkinliklere ikinci kez katıldığını bildirerek, "Malazgirt'in otağlarını gezdik. Çocuğum ata bindi. Halk oyunları oynadık. İlk defa ok atma deneyimi yaşadım. Çok keyifli." diye konuştu.