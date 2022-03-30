Muş ve Bitlis'te 4 köye ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS (AA) - Muş ve Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 4 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehymus Yentür, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Bir hafta önce etkili olan kar nedeniyle kentte kapanan 211 köy yolundan 209'unu açtıklarını ifade eden Yentür, kapalı olan 2 köy yolun da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kentte 2 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğunu aktardı.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için yolları en kısa sürede açacaklarını kaydetti.