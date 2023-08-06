Muş Varto'da çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı ağaçlar zarar gördü, ancak can ve mal kaybı yaşanmadı. Varto Belediyesi itfaiye ekibi ve vatandaşlar yangının evlere sıçramasını engelledi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Varto'nun Kültür Mahallesi'nde yaklaşık 6 dönümlük alanda, iddiaya göre çocukların ateşle oynamaları sonucu kuru otlar tutuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Varto Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü. Bazı ağaçların zarar gördüğünü ifade eden itfaiye eri Serkan Yüce, "Yangın ihbarını alır almaz yaklaşık 4 dakika içerisinde olay yerine vardık. Yangına anında müdahale ettik. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yok. Bazı meyve ağaçları ile diğer ağaçlar zarar gördü. İtfaiye eri arkadaşımla acil olarak yaptığımız müdahale ile muhtemel büyük bir yangını önlemiş olduk. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Arsa sahibi Fatih Çelik ise yangının çıktığını haber alır almaz mahalleye geldiğini belirterek, "İtfaiye erleri, zabıtalar, polisler ve vatandaşların desteği ile anız yangını söndürüldü. 6 dönümlük arsada bulunan bazı meyve ağaçları ve diğer ağaçlar zarar gördü. Tek tesellimiz can ve mal kaybının olmayışıdır. Varto Belediye itfaiye ekibinin müdahalesi ile mahallede yangının evlere sıçraması engellendi. Soğutma çalışmaları yaptılar. Yangına müdahalede bulunan tüm ekiplere ve vatandaşlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUŞ