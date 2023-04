Muş Valisi Gündüzöz, Muş'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz mesajında, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Malazgirt Zaferi ile tarihe adını yazdıran Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Tarihte olduğu gibi bugün de ülkenin dirliğini, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin olduğunu ifade eden Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz aklıyla, ferasetiyle ve azmiyle her türlü zorluğun üstesinden gelecek ve düşmanlarımıza hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Ne mutlu ki, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandıran aziz milletimiz, bugün de el ele vererek İstikbal Mücadelesini başarıyla sürdürüyor ve Cumhuriyetimizin yıldızını her geçen gün karanlık ellerin tüm engelleme çalışmalarına rağmen daha da parlatıyor. Bizler bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça, yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak, aziz milletimiz bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır."