Muş Valisi Gündüzöz, 23 Nisan dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

MUŞ (AA) - Muş Valisi İlker Gündüzöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gündüzöz mesajında, milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açılışının ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümünün kutlanıldığını belirtti.

Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden Vali Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, milli ve manevi değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve en büyük hedefimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere bu cennet toprakları vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum."