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Muş Valisi Çakır'dan Yerel Üreticilere Destek Ziyareti

Muş Valisi Çakır'dan Yerel Üreticilere Destek Ziyareti
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Muş Valisi Avni Çakır, Muş-Erzurum ve Muş-Bingöl kara yolunda sebze ve meyve satan tezgahları ziyaret ederek, yerel çiftçilere destek verdi ve alışveriş yaptı.

Muş Valisi Avni Çakır, Muş- Erzurum ve Muş- Bingöl kara yolunda kurdukları tezgahlarda sebze ve meyve satanları ziyaret etti, alışveriş yaptı.

İl merkezine bağlı Akpınar köyündeki elma hasadının ardından yol kenarında tezgah kuran satıcılarla bir araya gelen Çakır, onlarla sohbet etti, bol kazançlar diledi.

Bölgede sebze ve meyve yetiştiriciliğinin geliştiğini belirten Çakır, "Muş'a gelen misafirlerimizin ve bahçesi olmayan hemşerilerimizin, sebze ve meyve ihtiyaçlarını giderebilecekleri güzergahtayız. Burada çiftçilerimiz yetiştirdikleri ürünleri cazip fiyata satıyor. Hem çiftçi kardeşlerimize destek olmak hem de kaliteli ve lezzetli ürün tüketmek için tüm Muşlu kardeşlerimizi bu ürünlerden almaya davet ediyorum."

Vali Çakır daha sonra beraberindekilerle alışveriş yaptı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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