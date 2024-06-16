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Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı mesajı

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Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğunu belirtti.

Bugün milleti manevi iklimiyle saran, ortak bir ruhla kaynaştıran ve kucaklaştıran bir Kurban Bayramı'nı daha hep birlikte karşılamanın mutluluğu ve heyecanını yaşadıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde, aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnetle ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak, akrabalık, komşuluk ve dostluk bağlarını pekiştirmek, aile büyükleri ve tüm sevdiklerimizle kucaklaşmak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Seyahate çıkacak olan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz."

Çakır, "Milli birliğimizin hayat bulduğu böylesine değerli günlerde tüm Muşlu hemşehrilerimin, şehit aileleri ve gazilerimizin, bayram süresince mesai yapacak çalışma arkadaşlarımın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlığımızın, huzur ve mutluluğumuzun daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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