Muş Valisi Çakır'dan Babalar Günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ailenin, toplumun en küçük ama en güçlü temel taşı olduğunu belirten Çakır, milleti bir yapan, bir arada tutan yapının özünün ailede doğup ailede geliştiğini vurguladı.

Aileyi ayakta tutan değerlerin yaşatılmasında kültürün ve kadim geleneklerin geleceğe taşınmasında babaların rolünün hayati öneme sahip olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Babalarımız, karşılıksız fedakarlıkları, örnek duruşları, rehberlik eden hayat tecrübeleri ile bizlere her zaman güven vermişlerdir. Toplum olarak elde ettiğimiz başarıların temelinde ailede filizlenen saygı, sorumluluk ve dayanışma ruhunun olduğunu biliyoruz. O ruhu var edenlerin başında ise ailesi için hiçbir zorluktan kaçınmayan, sabırla mücadele eden, yol gösterici olan babalar gelmektedir. Milli ve manevi değerlerimizin korunmasında, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasında, vatanımıza ve milletimize bağlı nesillerin yetiştirilmesinde babalarımızın katkısı asla inkar edilemez."

Milletin birlik ve beraberliğini sağlam temeller üzerinde yükselten babaların, ailelerin de onuru, gurur kaynağı olduğunu bildiren Çakır, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak, bu topraklar üzerinde yüzyıllardır özgürlüğünden, karakterinden ödün vermeden evlatlar yetiştiren, gerektiğinde bu vatan için en kıymetlisini, evladını gözünü kırpmadan feda eden yüce gönüllü şehit ve gazi babaları başta olmak üzere, tüm babalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Babalar Günü münasebetiyle başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.