Muş Valisi Çakır'dan anneler günü mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, anneler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirten Çakır, dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin, yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle insanların hayatına ışık tuttuğunu vurguladı.

Annelerin vazgeçilmez değerleri ve hayat zenginlikleri olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Karşılıksız emek ve şefkatin kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan, aile ve toplum hayatımızın temel dinamikleridir. Tüm gönülleri fetheden ve tarih boyunca kazanılan zaferlerin tek kahramanı olan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm cennet annelerinin anneler gününü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum."