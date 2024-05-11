Üye Girişi
Haberler

Muş Valisi Çakır'dan anneler günü mesajı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, anneler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, annelerin dünyanın en zor görevlerinden birini üstlendiğini ve merhamet, iyilik, güzellik gibi erdemlerle insanların hayatına ışık tuttuğunu vurguladı. Çakır, annelerin vazgeçilmez değerler olduğunu belirterek, tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Muş Valisi Avni Çakır, anneler günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aile hayatının birleştirici unsuru olan, dünyanın en zor görevlerinden birini üstlenen annelerin, en yüce duygulara sahip, iyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin timsali olduğunu belirten Çakır, dünyanın her yerinde, hangi sosyal statüde yaşarsa yaşasın tüm annelerin, yüreklerinde taşıdıkları merhamet, iyilik, güzellik, sabır, adalet ve eşitlik gibi erdemlerle insanların hayatına ışık tuttuğunu vurguladı.

Annelerin vazgeçilmez değerleri ve hayat zenginlikleri olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Karşılıksız emek ve şefkatin kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok payı olan, aile ve toplum hayatımızın temel dinamikleridir. Tüm gönülleri fetheden ve tarih boyunca kazanılan zaferlerin tek kahramanı olan başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere, tüm cennet annelerinin anneler gününü kutluyor, aileleri ile sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Anneler Günü Avni Çakır İyilik Kültür Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Bakmadan Geçme

Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde? Newcastle – Brighton maçı nereden, nasıl izlenir? Newcastle Brighton canlı yayın linki! Azerbaycan deprem mi oldu? Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 11 Mayıs Cumartesi depremler! KOCAELİSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Kocaelispor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Sakaryaspor canlı yayın linki! BOLUSPOR – ÇORUM FK CANLI: Boluspor – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Boluspor Çorum FK canlı yayın linki! ŞANLIURFASPOR – MANİSA FK CANLI: Şanlıurfaspor – Manisa FK maçı nereden, nasıl izlenir? Şanlıurfaspor Manisa FK canlı yayın linki! TUZLASPOR – GENÇLERBİRLİĞİ CANLI: Tuzlaspor – Gençlerbirliği maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Gençlerbirliği canlı yayın linki! ADANASPOR – BANDIRMASPOR CANLI: Adanaspor – Bandırmaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Bandırmaspor canlı yayın linki! 11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Dolar ne kadar, yükseldi mi? #128184 11 Mayıs Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 11 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! 11 Mayıs hangi burç? 11 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 11 Mayıs tarihi hangi burç olur? ANNELER GÜNÜ DUYGUSAL, KISA MESAJLAR! Anneler Günü resimli, uzun ve öz mesajları neler? Anneler Günü'ne özel kısa sözler neler? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 11 MAYIS CUMARTESİ 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI 11 MAYIS | 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek!
Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor

Yer: Diyarbakır! Genelev patronunun beyzbol sopasıyla saldırdığı müşteri ölümle pençeleşiyor
title