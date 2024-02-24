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Muş Valisi Avni Çakır Berat Kandili Mesajı Yayımladı

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Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çakır, mesajında, Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkan ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kıldığını belirtti. Berat Kandili'ni vesile bilerek Allah'tan af dinlemesi ve İslam aleminin huzuru için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti: 'Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Toplumumuzu aynı çatı altında, aynı inançla birleştiren bu müstesna gün ve gecelerin, şehrimize, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum.'

Muş Valisi Avni Çakır, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, Allah'ın kullarının ibadetlerini kat kat mükafatlandırmak, dua ve isteklerini kabul etmek, bağışlanmalarına imkan ve fırsat tanımak üzere bazı zamanları daha faziletli kıldığını belirtti.

Berat Kandili'ni vesile bilerek Allah'tan af dinlemesi ve İslam aleminin huzuru için dua edilmesi gerektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği bu gece ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun. Toplumumuzu aynı çatı altında, aynı inançla birleştiren bu müstesna gün ve gecelerin, şehrimize, ülkemize, milletimize sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni kutluyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Berat Kandili Güncel Haberler

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