Muş Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:

Muş Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muş Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Öğretmenevindeki törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, bayramda kurban telaşının yaşanmaması için bayramlaşma programını bu yıl arife gününe aldıklarını söyledi.

Katılımcıların bayramına kutlayan Gündüzöz, "İnşallah Allah daha güzel günler verir, kurbanlarımız kabul buyurulur, memleketimiz ve İslam alemi daha güzel, daha mutlu günlerde her günü bayram tadında geçirmeyi sağlar. Allah'tan niyazımız budur. Ailelerinizle birlikte bayramınızı kutluyorum. Memleketinizde olan, yanınızda olan büyüklerinizin, analarınızın, babalarınızın da ellerinden, bizden küçüklerin de gözlerinden öperek bayramlarını tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise "Kurban bayramınızı kutluyorum. Milyonlarca hacı 2 yıl aradan sonra Arafat'ta dua ediyor. İslam alemi, insanlık alemi için yapılan duaların kabul olmasını diliyorum." dedi.

Törene, Vali İlker Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan ve eşi, Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve eşi, vali yardımcıları, kamu kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

İlker Gündüzöz Kurban Bayramı Muş Valiliği Kurban Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title