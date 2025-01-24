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Muş Vali Yardımcısı Abukan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Muş Vali Yardımcısı Abukan, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylarına dair düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçtiği fotoğraflarla ilgili görüşlerini paylaştı. Abukan, her kategoriden önemli eserleri inceledi ve Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Abukan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması" fotoğraflarını seçen Abukan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc imzalı "Umut var", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler", "Spor" kategorisinde ise İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde" adlı karesine oy verdi.

Abukan, Anadolu Ajansının 5 kategoride de çok önemli fotoğrafların yer aldığını söyledi.

Geleneksel hale gelen oylamada yer alan fotoğrafları çok beğendiğini anlatan Abukan, "Fotoğraflardan hepsi birbirinden güzel. Her kategoride birini seçmek zorundaydık. Seçimimizi yaptık. Fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Fotoğrafların hepsi gönlümüzde birinci ama bizim seçtiğimiz fotoğrafın birinci olması arzumuzdur." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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