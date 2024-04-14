Muş'un Varto ilçesinde hayvan otlatma kavgası: Bir kişi hayatını kaybetti
Muş'un Varto ilçesinde hayvan otlama nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye 21 kilometre uzaklıktaki Buzlugöze köyünde akraba olan iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada kafasına aldığı darbeyle yaralanan 72 yaşındaki Ömer Yıldız, haber verilmesi üzerine köye giden sağlık ekiplerince Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.