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Muş'un Ustası Deri Montları Yeniden Hayata Döndürüyor

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Muşlu Kenan Bilir, 38 yıllık tecrübesi ile deri mont imalatı ve tamirinde uzmanlaşarak, yıpranan montları ilk günkü haline getiriyor. El emeğiyle ürettiği montları ile kış günlerinde birçok kişiye yardım eden Bilir, işini büyük bir tutkuyla sürdürüyor.

Muş'un 38 yıllık ustası yıpranan deri montları ilk günkü haline döndürüyor

MUŞ - Muşlu Kenan Bilir isimli usta, deri mont imalatında ve tamirinde 38 yıllık tecrübesiyle mesleğini yaşatıyor.

Muş'ta yaşayan 51 yaşındaki Kenan Bilir, 38 yıldır deri mont imalatı ve tamiri yaparak mesleğini sürdürüyor. Henüz 15 yaşında başladığı bu zanaatta yılların tecrübesini taşıyan Bilir, yıpranan derin montları ustalıkla tamir ederek müşterilerine ilk günkü kalitesinde hizmet sunuyor. Ömrünün büyük bir kısmını bu mesleğe adayan Bilir, el emeğiyle ürettiği montlarla bölgedeki birçok kişinin soğuk kış günlerinde en büyük yardımcısı oluyor. Tam 38 yılı geride bırakan usta, mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

Bilir, mesleğinin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını belirterek, "Ben, 51 yaşındayım ve Muş merkezde kendi deri mont atölyemi açtım. Burada hem deri mont üretimi yapıyor hem de yıpranan montların tamirini gerçekleştiriyorum. 38 yıldır bu sektördeyim ve atölyemdeki tüm üretim süreçlerini kendim yürütüyorum. Ayrıca, deri montların kısaltılması, daraltılması ve yıpranan bölgelerinin onarımıyla da ilgileniyorum. Ürünlerim, deri giyimi seven insanlara hitap ediyor çünkü deri hem şık hem de oldukça sağlıklıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSHAK GÜNGÖR - Güncel
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