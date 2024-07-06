Muş'un Malazgirt Kaymakamı Kıbrıs gazisini ziyaret etti
Muş'un Malazgirt ilçesinin kaymakamı Göksu Bayram, Kıbrıs gazisi Cesim Cebe'yi ziyaret etti. Kaymakam Bayram, Mağalcık köyünde yaşayan Cebe ile evinde bir araya geldi ve gazilere olan saygıyı vurguladı. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Cebe, Bayram'a teşekkür etti.
??????? Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kıbrıs gazisi Cesim Cebe'yi ziyaret etti.
Kaymakam Bayram, Mağalcık köyünde yaşayan Kıbrıs gazisi Cebe ile evinde bir araya geldi.
Cebe ile sohbet eden Bayram, "Gazilerimiz bizler için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Onların fedakarlıklarını asla unutmamalıyız." dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cebe de Bayram'a teşekkür etti.