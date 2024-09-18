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Muş'un Malazgirt İlçesinde Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı

Muş'un Malazgirt İlçesinde Şeker Pancarı Alım Kampanyası Başladı
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Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenle şeker pancarı alım kampanyası başladı. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, bu yıl 134 bin ton şeker pancarı almayı hedeflediklerini açıkladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde şeker pancarı alım kampanyası törenle başladı.

Pancar alım tesislerinde düzenlenen törende konuşan Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Malazgirt'in sadece tarihiyle değil tarımsal üretimiyle de öne çıktığını söyledi.

Bu yıl 134 bin ton şeker pancarı alımı hedeflediklerini belirten Erdoğan, ilçenin şeker pancarı üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Şeker-İş Sendikası Ağrı Başkanı Agit Arslan ise bu yıl 22 bin dekar alanda, 623 çiftçiden pancar alacaklarını aktardı.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel

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