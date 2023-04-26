Muş'un içme su sorunu çözüme kavuşturuluyor

Muş'ta yaşanan içme suyu sorunu, kente 30 kilometre uzaklıktaki Alparslan-2 Barajı'ndan getirilecek yeni hat ile çözüme kavuşacak.

Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, gazetecilere, söz konusu projeyle Muş Ovası'ndaki 63 yerleşim biriminin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını söyledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Muş'ta da ciddi yatırımların hayata geçirildiğini belirten Şimşek, "Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilen su, yaklaşık 35 kilometrelik mesafeden arıtılarak getiriliyor. Kent merkezi, Korkut ilçesi, 9 belde, üniversite ve 52 köyümüzü ilgilendiren 2,5 milyar liralık bir projedir. Allah nasip ederse ilk suyu seçimden önce depolarımıza akıtacağız. Şebekelerimiz hazır. İsale hattımız bittiği zaman Muş'umuzun içme suyu sorunu ortandan kalkmış olacak." diye konuştu.

Muş Ovası'nda ilk etapta 178 bin dönüm tarım arazisinin sulanacağı projenin de ihalesinin yapıldığını ifade eden Şimşek, şöyle devam etti:

"Sözleşmesi yapıldı, bedeli 3 milyar lira olarak belirlendi. Projenin hayata geçmesi ile hem çiftçimize hem de ilimizin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak. Projenin ikinci etabı için gerekli çalışmalar yapıldı. Keşifleri tamamlandı. Bu yıl içinde ikinci etabın da ihalesi yağacağız. Yani hükümetimiz güçlü. Muş yatırımlara hasret ve biz bunu yatırımlarımızla güçlendireceğiz. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Yeni yüzyıl Muş'umuza da güzellikler katacak. Bizler ekip olarak buna inanıyoruz."

Belediye Başkanı Feyat Asya ise Türkiye Yüzyılı'nda Muş'un önemli bir sorununu çözmek için gün saydıklarını ifade etti.

Seçimden önce projeyi hayata geçireceklerini belirten Asya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Tarım ve Orman Bakanımızın takibiyle, DSİ Genel Müdürümüz, Valimiz ve milletvekilimiz ile projeyi adım adım takip ettik. İçme suyu sorununu çözüme kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İçme suyu projemiz 2 etap şeklinde ilerliyor. Birincisi normal isale hattı ikincisi de arıtma tesisinin inşasıdır. İsale hattı, arıtma tesisi ve 10 bin tonluk depo ve oradan suyun şehre gelmesi, enerji maliyetinin sıfır olması belediyecilik, şehrimiz ve kamu kaynaklarının daha farklı alanlarda kullanılması anlamında fayda sağlayacaktır. Arıtma tesisimiz en modern şekilde yapılıyor. Sağlık açısından son derece güvenli olan suyumuzu vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.