Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği tebrik mesajının okunduğu törenin ardından açıklama yapan Vali İlker Gündüzöz, aziz milletin her zaman, her türlü zorluktan feraseti ile çıkmayı bildiğini söyledi.

Milletin ferasetinin bugün de devrede olduğunu belirten Gündüzöz, şöyle konuştu:

"İçeriden ve dışarıdan bu millete, bekasına, bölünmez bütünlüğüne ve gelişmesine saldırılar her zaman mevcut olmuştur. Milletimizin birlik ve beraberliği, ortak aklıyla bu musibetleri her zaman aşmasını bilmişizdir. Muş'umuzun bir kurtuluş gününü daha geride bırakıyoruz. Muşlu hemşerilerimi tebrik ediyorum. Allah bir daha bu millete zor günler yaşatmasın, hürriyeti ve bağımsızlığı ile sınamasın."

Törene, Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.