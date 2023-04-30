Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, her karışı şehitlerin kanı ile sulanmış olan vatan topraklarının en değerli hazine olduğunu belirtti.

Milletin vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıktığını kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletçe şehitlerimizin bize bıraktığı kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararlılığımız her geçen gün artmaktadır. Anadolu'nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bizlere emanet edilen bu vatana sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümünü kutluyorum, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."