Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak için veda yemeği düzenlendi

Trabzon'un Yomra ilçesine tayini çıkan Muş'un Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakam Ocak, Gölpark Millet Bahçesi'nde düzenlenen veda yemeğinde kurum çalışanları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Ocak, ilçeyi çok sevdiğinin söyledi.

Görevi süresince ilçenin sorunlarını çözmeye çalıştığını belirten Ocak, "Vicdanımız, adaletimizle çalıştık. Bunu vatandaşlarımıza aksedebilmişsek ne mutlu bize." dedi.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Abdülhakim Erdoğan da hizmetlerden dolayı Ocak'a teşekkür etti.???????