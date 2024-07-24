Muş'un Bulanık Kaymakamı Kur'an kursunu ziyaret etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Kur'an kursunu ziyaret etti.

Müftü Abdurrahman Gündüz ile Merkez Camisi'ne gelen Koşansu, kursta eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Kurslarda doluluk oranının iyi olduğunu belirten Koşansu, öğrencilerin heyecanlı ve gayretli olduğunu söyledi.

Müftü Gündüz ise kurslarda 2 bin 150 öğrencinin eğitim aldığını aktardı.