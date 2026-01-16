Bulanık'ta karne töreni düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde 17 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Arakonak İlkokulu ve Ortaokulu ile Gülçimen İlkokulu'nda düzenlenen programlara katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini teslim etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koşansu, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak katıldı.