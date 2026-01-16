Haberler

Bulanık'ta karne töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde 17 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, öğrencilere karnelerini teslim etti ve öğretmenleri tebrik etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

İlçe genelinde 17 bin öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Arakonak İlkokulu ve Ortaokulu ile Gülçimen İlkokulu'nda düzenlenen programlara katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini teslim etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Koşansu, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ve Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Parlak katıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi