Üye Girişi
Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde Kültür Şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında ilçe stadyumunda düzenlenen şenlikte öğrenciler, golf, halat çekme ve çuval yarışı, voleybol, futbol oynadı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Kültür Şenliği düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında ilçe stadyumunda düzenlenen şenlikte öğrenciler, golf, halat çekme ve çuval yarışı, voleybol, futbol oynadı.

Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesinde görevli ingilizce öğretmeni ve proje koordinatörü Mücahit Akarsu, projenin 12 pilot ilde uygulandığını belirtti.

Öğrencilerin milli, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren fertler olmalarına, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Akarsu, şunları kaydetti:

"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde 4 kurs açtık. Yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesini benimseyen projemizde çevre temizliği, fidan dikimi, kumbara ve yardımlaşma, ramazan ayı etkinlikleri düzenledik. Bu bağlamda desteklerini bizden esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Oğuzhan Ocak'a, emeği geçen kurum amirleri ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Şenliğe, Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Bulanık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, kurum amirleri öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik Ve Spor Bakanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Voleybol Gençlik Bulanık Futbol Spor Muş Eğitim Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti

 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Bakmadan Geçme

Bitcoine, kripto paraya vergi gelecek mi? Borsaya vergi gelecek mi? Borsa gelirleri vergilendirilecek mi? #129297 Giovanni van Bronckhorst kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş yeni Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst kimdir? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? SON DAKİKA Beşiktaş teknik direktörü belli oldu İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 5 Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Haziran Perşembe yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #129300 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı 5 Haziran Çarşamba 2024? #128250 Survivor kim kazandı? 5 Haziran Çarşamba Survivor'da kim kazandı? Sandık Kokusu 26. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Kuruluş Osman 164. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 5 Haziran Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 5-6 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! Yetenekli Bay Cage filmi oyuncuları kim, konusu ne? Yetenekli Bay Cage filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ne zaman, nerede çekildi?
Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title