Muş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bornova Barışgücü'nü yendi - Haberler

Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Bornava Barışgücü Kulübü'nü yendi.

Tekerlekli Sandalye Basketbolu 1. Lig'de mücadele eden iki takım, Muş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Çekişmeli anların yaşandığı karşılaşmayı Muş ekibi 79-70 kazandı.

Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başkanı Bedri Korkmaz, maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Korkmaz, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve Muşlu taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Maç öncesinde yerel sanatçılar tarafından konser verildi. Muş Sağlık Müdürlüğü de taraftarlara tişört ve şapka dağıttı.

Maçı, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, Sağlık Müdürü Serdar Türkoğlu, Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı izledi.