Muş'taki yaylalarda konaklayan göçerlerin süt sağım mesaisi başladı - Haberler

Havanın ısınmasıyla hayvanlarını Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinden Muş'a getiren göçerlerin süt sağım telaşı başladı.

Bir aylık zorlu göç yolculuğunun ardından Şenyayla ve Kozma Dağı yaylalarında konaklayan göçerler, otlattıkları hayvanların sağımını yaptı.

Göçerler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları peynir ve tereyağını satarak gelir elde ediyor.

Batman'dan Şenyayla'ya gelen Beşir Baksal, AA muhabirine, yağışlardan dolayı sağıma yeni başladıklarını söyledi.

Yaz aylarında Muş'un serin yaylalarında konakladıklarını anlatan Baksal, "Aslında burada 2 ay önce sağım yapmamız gerekiyordu. Maalesef bu yıl olmadı. Burada elde ettiğimiz sütü peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Yaylada kurduğumuz çadırlarda yaklaşık 4 ay kalacağız. Hayvancılığı zor koşullarda yapıyoruz. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Başka yapabileceğimiz bir iş yok. O yüzden buna mecburuz." diye konuştu.

Siirt'ten Kozma Dağı yaylasına gelen besicilerden Tahir Çoban ise "Sabah ve akşam koyunları sağıyoruz. Yılın ilk süt sağımına başladık. Yaklaşık bin hayvanımız var." dedi.