Muş'taki Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu

Muş'taki Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatili sırasında Muş'taki tarihi Murat Köprüsü büyük ilgi gördü. 13. yüzyılda inşa edilen köprü, çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Muş'ta Selçuklu mimarisiyle inşa edilen tarihi Murat Köprüsü'nde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Murat Nehri üzerinde 13. yüzyılda inşa edilen 188 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğindeki 12 gözlü köprü, kenti ziyaret edenlerin gezdiği tarihi mekanların başında geliyor.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan köprüye, bayram tatili dolayısıyla çevre illerden gelen ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Van'dan gelerek tarihi köprüyü gezen Eda Ökmen, AA muhabirine, doğası ve temiz havasıyla köprü ve çevresinde güzel zaman geçirdiklerini söyledi.

Bayram dolayısıyla köprüde yoğunluk yaşandığını ifade eden Ökmen, "Burası Muş'un en gözde alanlarından biri, çok sevdik. Ailece burada pikniğe geldik. Yeşilliği, ağaçlarıyla çok güzel bir yer. Sahip çıkmalarını rica ediyorum." dedi.

Almanya'dan geldiğini belirten Aslı Meriç ise "Hem bayrama geldik hem tarihi yerleri gezdik. Burası çok güzel, herkese burayı tavsiye ederim." diye konuştu.

Yüksel Aydın da "Bugün misafirlerimle Murat Köprüsü'nü gezdik. Tarihi yerleri çok seviyorum. Burayı da çok beğendim. Seneye yine geleceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu

Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
Premier Lig ekibinden Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'e kanca

Premier Lig ekibi Everton, gözünü Mourinho'nun prensine dikti
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.