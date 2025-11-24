Haberler

Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üretim Yapıyor

Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üretim Yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullar için mobilya ve kent parkları için yapı elemanları üreterek mesleki becerilerini geliştirirken kazanç elde ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerin üretimle hem kendilerini geliştirdiğini hem de toplumun ihtiyaçlarına cevap verdiklerini belirtti.

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullar için sıra, masa ve dolap, kentteki parklara ise bank, çardak ve kameriye üretiyor.

Hürriyet Mahallesi'ndeki okulda 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitim gören 100 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde talepler doğrultusunda masa, sıra, dolap, bank, çardak ve kameriye gibi ürünler yapıyor.

Şu ana kadar birçok okul ve kurumun bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler, yaptıkları üretimle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra kazanç da elde ettiklerini söyledi.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilerin çeşitli ürünler tasarladığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti toplumun bütün kesimlerine, kamu kuruluşlarına, özel şirketlere veya şahıslara verebiliyoruz. Öğrencilere öncülük eden okul idaresine, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzda birçok alanda üretim yapılıyor. Bunlar hem kamu kurumlarında hem özel sektörde hem de vatandaşımızın ihtiyacında kullanılıyor."

"Kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz"

Mobilya dekorasyon öğretmeni Gökhan Aykut ise öğrencilerin liseden mezun olduğunda bir meslek sahibi olabilmeleri için eğitim aldıklarını dile getirdi.

Okulda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıktan sonra öğrencilerle uygulama derslerine geçtiklerini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Okulumuz döner sermaye okulu olduğu için kurumların sıra, masa, dolap gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitemiz var. Öğrenciler burada çalıştıklarında gelir elde ediyor. Kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz. Öğrenciler meslek liselerine geldikleri zaman çok farklı avantajlara sahip oluyorlar."

10. sınıf öğrencilerinden Yakup Yılmaz da okulda meslek öğrenip para kazandığını kaydederek, "Okuldan mezun olduktan sonra kendime iş yeri açmayı ya da başka bir mobilya dükkanında çalışmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Konuşma bahanesiyle evinden aldı, taksiden inerken katletti

Evinden aldı, taksiden inerken katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor

Rıdvan Dilmen'in de takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Emrah Elveren cinayeti 4 yıl sonra aydınlandı! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı

Cinayet 4 yıl sonra çözüldü! Arkadaşının bahçesinde kemikleri çıktı
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Malatya'da 12 yaşındaki çocuk kalp krizinden öldü

Ders arası felaket; 12 yaşında kalp krizi geçirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.