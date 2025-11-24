Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Üretim Yapıyor

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullar için sıra, masa ve dolap, kentteki parklara ise bank, çardak ve kameriye üretiyor.

Hürriyet Mahallesi'ndeki okulda 10, 11 ve 12. sınıflarda eğitim gören 100 öğrenci, öğretmenlerinin gözetiminde talepler doğrultusunda masa, sıra, dolap, bank, çardak ve kameriye gibi ürünler yapıyor.

Şu ana kadar birçok okul ve kurumun bu konudaki ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler, yaptıkları üretimle kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, AA muhabirine, okuldaki öğrencilerin, öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları üretimle mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra kazanç da elde ettiklerini söyledi.

Uygulamalı eğitim kapsamında öğrencilerin çeşitli ürünler tasarladığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Bu hizmeti toplumun bütün kesimlerine, kamu kuruluşlarına, özel şirketlere veya şahıslara verebiliyoruz. Öğrencilere öncülük eden okul idaresine, öğretmen arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Okulumuzda birçok alanda üretim yapılıyor. Bunlar hem kamu kurumlarında hem özel sektörde hem de vatandaşımızın ihtiyacında kullanılıyor."

"Kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz"

Mobilya dekorasyon öğretmeni Gökhan Aykut ise öğrencilerin liseden mezun olduğunda bir meslek sahibi olabilmeleri için eğitim aldıklarını dile getirdi.

Okulda iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini aldıktan sonra öğrencilerle uygulama derslerine geçtiklerini ifade eden Aykut, şöyle konuştu:

"Okulumuz döner sermaye okulu olduğu için kurumların sıra, masa, dolap gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitemiz var. Öğrenciler burada çalıştıklarında gelir elde ediyor. Kalifiye elemanlar yetiştiriyoruz. Öğrenciler meslek liselerine geldikleri zaman çok farklı avantajlara sahip oluyorlar."

10. sınıf öğrencilerinden Yakup Yılmaz da okulda meslek öğrenip para kazandığını kaydederek, "Okuldan mezun olduktan sonra kendime iş yeri açmayı ya da başka bir mobilya dükkanında çalışmayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.